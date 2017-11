Brouillard en Vendée : une motarde décédée, une autre gravement blessée

Une collision entre une voiture et deux motos a coûté la vie à une pilote de 21 ans et très gravement blessée une deuxième motarde âgée de 42 ans ce mercredi soir. Les deux femmes sont de Saint-Urbain (85). Le conducteur de la voiture habite Soullans (85).

La jeune femme décédée pilotait une grosse cylindrée de marque Honda. Elle avait 21 ans et habitait non loin du lieu de l'accident à Saint-Urbain. L'autre motarde impliquée dans l'accident est originaire de la même commune, sa moto était un petit peu moins puissante. Elle a 42 ans et est gravement blessée. Elle est hospitalisée au CHU de Nantes. Son pronostic vital est engagé.

Le drame s'est produit aux alentours de 20h30 à Sallertaine (85) au lieu dit la Chussonnière sur la RD103. D'après la gendarmerie il y avait du "brouillard", "la route était brumeuse". Pour une raison indéterminée, le conducteur d'une Peugeot 207, un homme de 58 ans habitant à Soullans s'est déporté sur la gauche et a heurté les deux motos qui arrivaient en sens inverse. Lui et sa passagère son indemnes.