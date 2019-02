Brouillard et grandes marées : quatre personnes secourues dans le Calvados

Quatre personnes piégées par le brouillard et la marée montante ont été secourues ce vendredi matin 22 février à Grandcamp-Maisy et Luc-sur-mer (Calvados). Un homme de 62 ans a dû être hélitreuillé par un hélicoptère de la Marine Nationale

Grandcamp-Maisy, France

Le brouillard et les grandes marées ne font pas bon ménage. Plusieurs opérations de sauvetage ont été menées ce vendredi matin sur le littoral du Calvados pour porter secours à des pêcheurs à pied , piégés par la marée montante et l'épaisse brume qui recouvrait ce vendredi matin la région.

Un pêcheur à pied hélitreuillé

La première alerte a été donnée à 8h17 à Grandcamp-Maisy quand les pompiers ont procédé à la mise en sécurité de trois personnes surprises par la marée montante et le brouillard. Une heure plus tard, à 9h13, , même scénario à Luc-sur-mer, face au casino. Un témoin entendant des appels au secours venant de la plage alerte les pompiers. Le CROSS Jobourg (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) engage aussitôt d'importants moyens aériens et nautiques. Trois vedettes de la SNSM ( société nationale de sauvetage en mer) deux canots de sauvetage des pompiers (SDIS 14) et un hélicoptère de la Marine Nationale sont dépêchés sur zone. A 9h48, le pêcheur à pied est repéré et hélitreuillé. Déposé sur la plage, l'homme de 62 ans est transporté par les pompiers au CHU de Caen en état d'hypothermie mais sauf.

Nouvel appel à la prudence

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle l'avis de vigilance valable pour toute la semaine sur notre littoral en cette période de grandes marées. Les coefficients sont encore de 115 et 113 ce vendredi. Associées au brouillard, ces grandes marées peuvent devenir dangereuses. Car il lorsqu'on est mal équipé ( pas de moyen de communication, pas de boussole...) on peut très rapidement perdre ses repères visuels et ne plus savoir où on est sur le sable.