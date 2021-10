"Brûle l'usine à fachos" : l'Union Chrétienne de Poitiers porte plainte après le collage d'affiches menaçantes

Une plainte a été déposée par l'Union Chrétienne de Poitiers, un établissement scolaire catholique, après la découverte d'affiches menaçantes placardées dans le centre-ville dans la nuit de lundi à mardi. Les auteurs anonymes de ces tracts accusent notamment l'école d'homophobie et de transphobie.

Ce sont des menaces prises très au sérieux par la direction de l'établissement et par la police. Plusieurs affiches ont été collées dans le centre-ville de Poitiers dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 octobre, visant explicitement l'école catholique de l'Union Chrétienne. L'établissement scolaire, qui accueille 700 élèves de maternelle, primaire, collège et lycée, y est accusé d'homophobie, de transphobie ou encore de propos réactionnaires et "haineux". Certaines affiches se trouvaient sur les portes du collège mardi matin, d'autres près de la cathédrale ou sur une chapelle. L'établissement a déposé plainte.

Les affiches parlent notamment de "brûler" l'Union Chrétienne de Poitiers. Le logo de l'école y est aussi représenté, au milieu de flammes. Après la découverte de ces tracts, l'institution a organisé des temps d'échange avec les élèves dans les classes mardi matin. Les murs de la maternelle avaient déjà été tagués avec des propos "du même gout", affirme la direction. Mais les menaces n'étaient jamais allées aussi loin. La direction se dit "choquée" et dénonce les accusations de sexisme, de discrimination et de politisation de ses cours, jugées "totalement infondées". L'établissement précise qu'une grande partie de ses 700 élèves ne parlent pas de religion en classe.

Après la plainte déposée hier, la police de Poitiers indique s'intéresser à des collectifs habitués à ce type de collages. Des collectifs d'extrême gauche ou de défense des droits LGBT sont notamment soupçonnés.