Brûlée au cours d'un repas à Boisseron, une fillette entre la vie et la mort

Cinq personnes dont une fillette de deux et demi ont été transportés au CHU Lapeyronie de Montpellier ce dimanche soir. Ils sont victimes de graves brûlures après l'explosion d'un plat traditionnel portugais à base d'eau de vie à Boisseron (Hérault). Le pronostic vital de la petite fille est engagé.

Les pompiers ont secouru pour de graves brûlures cinq personnes dont une petite fille de deux ans et demi ce dimanche après-midi à Boisseron au nord de Lunel. Ils se sont sérieusement blessés au cours d'un repas.

Selon les premiers éléments, les brûlures ont été causées par l'explosion d'un plat traditionnel portugais. Une saucisse grillée grâce à de l'eau de vie. Ce serait au moment de rajouter l'alcool dans le plat qu'il aurait explosé.

Le pronostic vital de la petite fille engagé

Les quatre adultes et la fillette ont été héliportés vers le service des grands brûlés au CHU Lapeyronie de Montpellier. Deux sont en urgence absolue. La jeune fille de deux ans et demi serait la plus touchée. Son pronostic vital est engagé ce dimanche soir.