Bruno Garcia-Cruciani estime ne "pas avoir eu un procès juste et équitable" et que sa peine a servi d'exemple

Bruno Garcia-Cruciani a été condamné, en juin 2021, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, pour l'assassinat de son ex-compagne, Julie Douib, le 3 mars 2019, à L'Ile-Rousse. À l'ouverture de son procès en appel ce vendredi 20 janvier devant la Cour d'assises de Corse-du-Sud, l'homme a expliqué avoir fait appel, considérant que sa peine avait servi "d'exemple" et qu'il n'avait pas eu un procès "juste et équitable".

Critiquant une "sur-médiatisation" de l'affaire "avant et pendant le procès", Bruno Garcia-Cruciani est revenu sur la peine maximale dont il a écopé en première instance , et a expliqué qu'il ne s'était "pas défendu en première instance" parce qu'il considérait que cela aurait été "déplacé". "On m'a vu comme quelqu'un de froid et d'arrogant, ce qui n'est pas le cas", s'est-il défendu.

Bruno Garcia-Cruciani a ensuite formulé la raison "la plus importante" pour laquelle il a fait appel : ses deux fils. "Ça fait quatre ans que je n'ai pas de nouvelle d'eux. Qu'ils n'ont pas entendu ma voix et que je n'ai pas entendu la leur. C'est plus difficile que d'être enfermé", a-t-il décrit, ajoutant qu'il se "battrait toujours pour [ses] enfants".

"Les priver de leur père, c'est une deuxième punition"

Si il admet avoir "puni [ses] enfants" en les privant de leur mère, Bruno Garcia-Cruciani ajoute que la décision de lui retirer l'autorité parentale "les puni une deuxième fois". La Présidente l'a ensuite interrogé sur sa position, près de quatre ans après les faits. Sa réponse n'a pas dévié de celle donnée le jour des faits aux enquêteurs : il reconnaît avoir tué Julie Douib, mais sans préméditation. "Je suis le seul responsable et je serai puni pour ça, mais il ne faut pas confondre Justice et vengeance", a-t-il conclu.