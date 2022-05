Bruno Laplane : "Il est utile que la justice soit la plus transparente possible"

C'est une nouveauté majeure dans le milieu de la justice : depuis un peu plus d'un mois, les procès en France peuvent être filmés. L'objectif, c'est de rapprocher les Français du monde de la justice, qu'ils connaissent souvent très mal. On en parle avec le président du tribunal judiciaire de Dijon.

France Bleu Bourgogne : Bruno Laplane, avant de rentrer dans les détails pratiques, c'est vraiment cette dimension pédagogique du dispositif que vous souhaitez mettre en avant ?

Bruno Laplane : Oui, tout à fait. Alors, il me semble que les choses ont un peu évolué depuis l'annonce initiale du ministère. On avait parlé de filmer tous les procès de manière systématique. Et puis on voit aujourd'hui, que ce n'est pas le cas du tout. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à un motif d'intérêt public que devra justifier celui qui entend vouloir enregistrer ou filmer un procès, intérêt d'ordre pédagogique et éducatif, scientifique ou culturel.

Ça veut dire, pas de sensationnel ?

Je pense que c'est ça. L'idée, c'est de refuser le sensationnel, de donner à voir le fonctionnement de la justice, mais dans une vision un peu à distance, avec du recul et non pas dans l'immédiateté et le spectaculaire.

Vous avez déjà eu des demandes ici en Côte d'Or, pour filmer un procès ?

Pas du tout. Pas de demande encore. Il faut dire que le processus est un peu long : il s'agit, lorsque quelqu'un veut organiser le filmage ou l'enregistrement d'une audience, de saisir le service de presse du ministère de la Justice qui va émettre un avis. Cet avis va être transmis au premier président de la cour d'appel ou à la première présidente ici, laquelle est l'autorité décisionnaire et disposera d'un délai de 45 jours pour prendre une décision. Après avoir consulté les chefs de juridiction, c'est à dire à Dijon, le procureur et le président du tribunal, mais également le président de la formation de jugement, et au terme d'un processus de consultation, interviendra une décision. Donc on voit que c'est un processus qui vise à sécuriser un peu l'objectif, à essayer de mieux comprendre pourquoi on veut faire ce filmage ou cet enregistrement.

Pour les audiences qui ne seront pas publiques, il faut que toutes les parties soient d'accord ?

Lorsqu'il y aura un mineur qui est en cause ou majeur sous protection, eh bien, il faudra obligatoirement, en effet, l'accord de toutes les parties pour le principe même de filmer.

Mais par exemple, quelqu'un qui ne veut pas être filmé, un avocat ou un accusé, il sera flouté à la diffusion, c'est ça ?

C'est ça. Si l'autorisation des parties n'est pas requise lorsque l'audience est publique, en revanche, pour la diffusion elle-même, une partie qui ne souhaite pas être filmée, ça peut être aussi le tribunal, bénéficiera de la possibilité de le signaler. Enfin, son autorisation sera requise pour que son image soit diffusée. Il y a deux niveaux : l'autorisation de principe et la diffusion de l'image.

Les avocats dijonnais ne sont pas très emballés par ce nouveau dispositif. Quel est l'avis du tribunal, des magistrats ?

Alors l'avis est, je dirais, plutôt favorable. Moi, je crois que la justice est rendue au nom du peuple français. Je pense qu'il est utile qu'elle puisse être la plus transparente possible, la plus visible, ce qui ne veut pas dire spectaculaire. Nous, nous essayons à Dijon de nous tourner vers la cité, de faire en sorte qu'on soit mieux connus, d'être en dialogue avec les citoyens. Et je pense que ça peut être un vecteur. Après, la question c'est est-ce que ça va intéresser les médias de filmer des procès dans une finalité pédagogique ? Ça, ça sera à eux de nous le dire

Est ce que les tribunaux comme le tribunal judiciaire de Dijon, vont pouvoir s'équiper en caméras ? Ou bien ce sera à chaque équipe de tournage de se débrouiller ?

C'est vraiment la question cruciale. Nous nous proposerons aucune aide. Etant entendu d'ailleurs que pour les modalités de réalisation, il y aura un dialogue avec la juridiction pour définir où placer les caméras, combien de personnes sont présentes, etc.

On parle de procès filmés, mais ça veut dire aussi que des équipes de radio, ça nous intéresse ici éventuellement à France Bleu Bourgogne, pourront avoir accès assez à ces audiences.

Absolument. Je reviens à cet aspect un peu spectaculaire. Ce que vraiment j'appelle de mes vœux, c'est que peut être les médias s'intéressent plus à la justice du quotidien, à une justice non spectaculaire que finalement on ne voit jamais. Donc filmer des audiences correctionnelles, pourquoi pas? Mais ça se voit un peu partout. Ce qui nous intéresserait, c'est qu'on rentre dans la justice du quotidien , filmer une audience de surendettement, une audience de prudhommes, de tribunal de commerce.