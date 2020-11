Brunstatt : la police lance un appel à témoins après un accident de voiture rue du 19e Dragon

La brigade des accidents du commissariat central de Mulhouse lance un appel à témoins sur un accident de voiture ayant eu lieu à Brunstatt ce samedi 28 novembre, peu avant 18 heures.

Le conducteur de la voiture, une Renault Clio grise, aurait perdu le contrôle de son véhicule et percuté un mur dans la Rue du 19ème Dragon, entre Brunstatt et Bruebach. À son bord, trois mineurs ont été blessés et l'une d'entre eux a dû être héliportée vers l'hôpital de Strasbourg. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Les policiers du commissariat de Mulhouse cherchent à éclaircir les circonstances de cet accident. Vous pouvez contacter la brigade des accidents au 03.89.56.88.84 entre 8 heures et 12 heure puis 14 heures et 18 heures.