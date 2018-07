Montpellier, France

C'est la commissaire chargée de la politique de la concurrence qui est à la manœuvre. Dans un communiqué daté du 4 juillet, Margrethe Vestager annonce qu'une "enquête approfondie" est ouverte pour "examiner si des autorités régionales et locales françaises ont accordé un avantage économique indu à Ryanair" au détriment des autres compagnies aériennes présentes à Montpellier, la plus importante étant Air France.

Dans le collimateur : les contrats marketing passés entre la compagnie à bas coût et l'Association de promotion des flux touristiques et économiques (APFTE), essentiellement financée par les collectivités locales. C'est une des compagnies concurrentes qui a porté plainte, estimant que ces contrats représentaient des aides illégales.

Contrat trop favorable?

L'APFTE a été créée en 2010 par la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier (CCI) et une vingtaine d'acteurs privés liés au tourisme montpelliérain. Budget annuel : entre un et deux millions d'euros. L'Association est principalement financée par ses adhérents, à savoir la Région, le Département, la Métropole et la Ville de Montpellier ainsi que la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Il se trouve que c'est son dernier exercice puisqu'il était déjà prévu qu'elle disparaisse pour laisser la place à une groupement d'achat avec les mêmes adhérents

L'AFPTE est chargée de promouvoir et développer le tourisme, y compris d'affaire, notamment en achetant de la publicité sur le site internet de Ryanair pour vanter les qualités de Montpellier et de ses alentours, dans le but d'attirer une clientèle nouvelle.

Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une aide publique déguisée? Voilà la question que se pose Bruxelles.

Le trafic de l'aéroport de Montpellier frôle les 2 millions de passagers par an. Il est l'un des 20 plus importants en France. Depuis Montpellier, Ryanair dessert deux villes : Francfort (Allemagne) et Charleroi (Belgique).