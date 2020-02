Bruz : le corps retrouvé dans la Vilaine a été identifié

Le cadavre retrouvé par une kayakiste samedi 15 février au niveau de l'écluse de Cicé à Bruz a été identifié. On savait déjà qu'il s'agissait du corps d'une femme. L'autopsie pratiquée en début de semaine avait permis de préciser qu'elle avait plus de 50 ans et portait une prothèse lombaire.

De nouvelles investigations ont permis de déterminer que cette femme était en réalité âgée de 90 ans. Il s'agissait d'une pensionnaire de la maison de retraite de Cesson-Sévigné. Sa disparition avait été signalée le 10 novembre dernier.