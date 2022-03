BTP : les entreprises de nos deux Charentes fortement impactées par la guerre en Ukraine

"Au niveau des commandes, c'est euphorique". Rémi Barré, chauffagiste, est gérant de la société Itreco basée à La Rochelle. Des clients, il n'en manque pas. Son carnet d'interventions est plein jusqu'en 2023. En revanche, difficile de trouver les appareils en temps et en heure pour réaliser ses chantiers. "C''est schizophrénique : 17 semaines pour un radiateur", souffle-t-il. Un cas loin d'être isolé.

Après que les artisans du milieu aient subis de plein fouet les impacts de la pandémie, une nouvelle pénurie de matériaux les rattrape. Cette fois, provoquée par la guerre en Ukraine. Résultat : les prix explosent, et les entreprises de nos deux Charentes - comme d'autres au niveau national - ne peuvent plus suivre.

"On jongle avec six fournisseurs différents"

Rémi Barret passe désormais autant de temps sur ses chantiers qu'accroché à son téléphone. "On jongle avec six fournisseurs différents pour un même produit, c'est de la folie". Pour l'heure, le gérant d'entreprise s'en sort, et cela grâce aux leçons de la crise sanitaire.

"Avec le Covid, on a fait des stocks de chaudières, de pompes à chaleur et de cuivre l'an dernier". Une matière première qu'il paye aujourd'hui sept euros la tonne. "Et on parle de récup', pas de neuf ! C'est titanesque pour nous, qui utilisons le cuivre et l'acier pour tout le réseau chauffage", souffle-t-il.

"Tout monte en tarif"

81% d'augmentation sur le PVC. 56% sur les produits en acier, ou encore 31% sur le cuivre. Ces douze derniers mois, les prix des matières premières ne cessent de gonfler. Trois à quatre hausses tarifaires ont d'ores et déjà été constatées par les syndicats du secteur sur cette période. Le chauffagiste n'a d'autre choix que de casser ses prix afin de les faire correspondre à ceux fixés lors de la signature des contrats, des mois plus tôt.

Autre exemple : le bois, l'un des premiers matériaux impacté. "Il a été multiplié par deux, voire trois ou quatre, pour certaines catégories", précise Étienne Ballu, représentant du secteur menuiserie pour la CAPEB 17, antenne locale du syndicat de l’artisanat du bâtiment. Résultat : ses fournisseurs, notamment étrangers, ne répondent plus à l'appel.

"Il y a quelques semaines, ils avaient du mal à nous donner des délais. Aujourd'hui, ils ont purement et simplement arrêté la fabrication", s'inquiète celui qui est également gérant de l'entreprise de charpente Le Cormier, basée à Perigny (Charente-Maritime).

Entreprises en danger

Résultat de cette désorganisation du secteur à l'échelle internationale : des semaines de retard sur les chantiers.

"Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle du BTP, on parle d'une multitude d'artisans différents (ndlr : carreleurs, chauffagistes, maçons, etc.), mais aussi d'artisans interdépendants : si le carrelage ou les fenêtres n'arrivent pas à temps sur le chantier, alors tout le reste est bloqué", explique Étienne Ballu.

Le charpentier patiente, non sans mal. "On a une crainte un peu permanente de l'avenir de nos entreprises dans ce contexte aussi incertain", lâche-t-il. Rémi Barré, lui, a déjà pris une décision radicale. Pour compenser les pertes que créent la conjoncture actuelle sur son activité, le chauffagiste réduit son périmètre d'intervention.

Rémi Barré, à droite, et deux de ses employés, à gauche, réalisent un chantier sur l'Île de Ré. Un secteur qu'ils vont délaisser au profit d'autres pour faire des économies. © Radio France - © Romane Brisard

La Rochelle est Rochefort, d'accord. Mais l'Île de Ré, c'est terminé pour l'instant. "Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi des professions qui roulons beaucoup. Notre entreprise dépense environ 15 000 euros de gazole par an. Avec l'augmentation du coût de l'énergie, on va atteindre les 20, 25 000 euros par an". Soit 1% du chiffre d'affaire annuel d'Itreco. Et l'entreprise ne devrait pas être seule à faire ce calcul. Le secteur du BTP représente 70 000 véhicules en Nouvelle-Acquitaine.