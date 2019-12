Buddha Blue : "Il y a des gens qui sont en train de gâcher leur vie" témoigne un ancien consommateur

Il a 18 ans et nous l'appellerons Sylvain*. Élève en terminale, il passera son bac à la fin de l'année. Mais il le passera en candidat libre, car Sylvain a quitté le lycée pour se sortir d'une drogue qu'il y consommait quotidiennement.

Les jeunes la surnomment PTC, les initiales de "Pète ton crâne". France Bleu Normandie rapportait mi octobre les dégâts qu'elle commence à causer dans l'académie de Caen. Inodore et incolore, elle se "vapote" ni vu ni connu.

Les effets du PTC sont très intenses. Sylvain explique qu'il cherchait la défonce, le sentiment de ne plus se rendre compte du temps qui passe, d'être dans un autre monde. Mais le problème de ce cannabinoïde de synthèse, c'est qu'il est difficile à doser.

"Une fois j'ai tiré sur la "vapette" d'un pote. Immédiatement je me suis senti très étourdi, je ne voyais plus rien. J'ai comme perdu conscience pendant quelques secondes. Et quand je me suis "réveillé", je ne savais plus où j'étais. Je me suis fait peur.