Bugaled Breizh : "Une occasion en or de savoir la vérité, c'est jouable" estime le fils d'une victime

Thierry Lemétayer le fils de Georges, mécanicien du Bugaled Breizh estime que la vérité pourrait enfin éclater dans l'affaire du Bugaled Breizh, jugée actuellement à Londres dans le cadre d'une enquête publique. Il demande aux marines anglaises et françaises de dire "ce qu'elles savent."

L'Inquest débute sa deuxième semaine devant la justice à Londres. Il s'agit d'une enquête publique pour déterminer ce qui a causé le naufrage du Bugaled Breizh, en 2004 au large des côtes britanniques. ll ne s'agit pas de trouver des coupables.

Les témoins doivent se justifier 17 ans après le naufrage

Thierry Lemétayer, fils de Georges, le mécano du Bugaled Breizh est à Londres pour assister aux débats, déjà satisfait qu'on se penche à nouveau sur le drame : "La justice anglaise accepte de se saisir de ce cas qui n'est pas neuf et demande à des gens qui ont témoigné il y a 17 ans de redire ce qu'ils ont dit à l'époque et de se justifier."

À la barre, défilent des témoins. Ce lundi, des officiers de la marine néerlandaise, mardi le commandant du sous-marin britannique Le Turbulent, après les déclarations en fin de semaine dernière notamment de secouristes héliportés britanniques. "La semaine dernière, ce qui s'est dit, on l'a entendu tout au long de ces années, notamment des pilotes d'hélicoptère de la Coast guards qui n'ont pas apprécié que leur chef leur dise de ne pas dire qu'un sous-marin néerlandais était sur place."

On commence à tricher

Et ça pose à nouveau question, pour le fils du mécano du chalutier de Loctudy. "Dès ce moment là, ça commence à tricher, on oublie des choses ou on ne dit pas des choses qu'on a dit. Le Cross Gris Nez, c'est honteux, je suis triste pour eux. Dire qu'un enregistreur peut couper un message juste pendant le naufrage et se remette en route juste après, c'est pas possible. On a eu beaucoup de choses comme cela dans ce dossier."

Que n'ont-ils pas dit ?

Au point que l'un des avocats des proches des victimes en appelle au ministre des Affaires étrangères. "Dominique Tricaud, un des avocats, a fait un courrier à Jean Yves Le Drian. Il se base sur une déclaration de Jean-Yves Le Drian à France 3." En 2013, le Lorientais était ministre des Affaires étrangères.

Thierry Lémétayer continue : "Il finit par dire : "Nous Français avons tout dit, les Anglais n'ont pas tout dit" donc on lui dit "que n'ont-ils pas dit ? Dites-le à leur place ou obligez-les à le dire". Le "qui" n'est pas accusatoire, c'est le "qui" des victimes."

On n'est pas là pour trouver des coupables

"On n'est pas là pour trouver des coupables mais pour expliquer ce qu'il s'est passé. On se fiche du nom du sous-marin, ce qu'on veut c'est que les deux marines finissent par dire que pendant l'exercice de l'Otan, il s'est passé des choses et qu'elles le regrettent. On a beaucoup de respect pour les gens de Londres qui jugent ce dossier. On a une occasion en or de savoir la vérité, je pense que c'est jouable."

