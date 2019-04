Buis-les-Baronnies : c'était bien une épidémie de gastro-entérite

Près de trois semaines après une série de diarrhées et de vomissements dans le centre de vacances "la fontaine d'Annibal", la piste d'une intoxication alimentaire est définitivement écartée. 27 écoliers , collégiens et un adulte avaient été malades.

Buis-les-Baronnies, France

La classe verte avait été brutalement écourtée au début du mois... Le 10 avril dernier, une trentaine de cas de vomissements, nausées et diarrhées étaient survenus dans le centre de vacances de Buis-les-Baronnies dans la Drôme. 9 élèves du collège Europa à Montélimar et 7 enfants de l'école Michelet de Valence ainsi qu'un adulte encadrant avaient été touchés. Dans un premier temps, les secours avaient suspecté une intoxication alimentaire mais les résultats des prélèvements effectués sur les malades a l'hôpital de Montélimar sont sans appel : c'est bien une épidémie de gastro-entérite aigüe qui a touché les élèves et l'encadrement de ces classes vertes.

Le communiqué de l'Agence Régionale de Santé - ARS Auvergne-Rhône-Alpes

A la suite de cette épidémie, le village vacances la fontaine d'Annibal avait procédé à une désinfection totale de ses locaux.