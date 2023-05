Bully-les-mines : une adolescente de 15 ans portée disparue depuis samedi

Une adolescente a disparu ce weekend à Bully-les-Mines, près de Lens dans le Pas-de-Calais. Lylie Coyette, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi après-midi.

Dans la matinée, elle s'est rendue comme d'habitude à son cours d'équitation, qui s'est bien déroulé, selon son père. Puis à 14 heures 30, Lylie a quitté le domicile familiale pour retrouver des amis près de chez elle.

Mais en fin de journée ses parents étaient toujours sans nouvelle. Depuis, ils n'ont pas revu leur fille et n'arrivent pas à la joindre sur son téléphone qui est éteint. Samedi, ses parents ont déposé une main courante auprès de la police.

Jean bleu clair et t-shirt blanc

Lylie mesure 1,75m, elle est blonde aux cheveux longs et aux yeux bleus. Quand elle a disparu elle portait un jean bleu clair troué, un t-shirt blanc avec une inscription bleu et rouge devant, des baskets Nike rouge, noire et blanc, un sac à main noir et un petit sac à dos.

Ses proches ont multiplié les messages sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver sa trace, sans succès jusqu'à présent. "Ca fait trois jours que je ne dors pas, assure son papa, Giovanni Coyette, joint par France Bleu Nord. On est perdus. Ca allait très bien, la semaine s'était bien passé. On ne comprend pas."

Si vous avez des renseignements concernant cette affaire, vous pouvez contacter le commissariat de Lens, au 03.21.13.50.00.