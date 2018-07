Un peu plus d'un mois après le braquage d'un bureau de tabac à Peyrat-la-Noniere, dans l'est de la Creuse, un homme et une femme d'une cinquantaine d'années viennent d'être interpellés à Limoges. Ils encourent jusqu'à 30 ans de prison.

Creuse, France

Deux des braqueurs du bureau de tabac de Peyrat-la-Noniere sont sous les verrous.

La gendarmerie vient d'interpeller un homme et une femme à Limoges. Ce sont les auteurs présumés du braquage qui s'est déroulé fin mai à Peyrat-la-Noniere.

"C'est très traumatisant" -Michel Delebut, buraliste

Le 28 mai à la nuit tombée, les malfaiteurs s’étaient introduits au domicile de ce couple de buralistes. Des personnes âgées de 79 et 83 ans. Les commerçants ont été mis à terre, ligotés et les braqueurs ont fait main basse sur la caisse du magasin, sur des cartouches de cigarettes et des jeux à gratter. Ils étaient gantés et cagoulés. Maigre butin, environ 3 mille euros, mais tout cela reste douloureux pour Michel Delebut, le buraliste.

"Je peux pas dire qu'il y'a de grosses blessures, mais il y a quand même un traumatisme moral qui ne va pas s'enlever si vite. C'est traumatisant, c'est très traumatisant ! " confiait il a notre micro, au lendemain de l'attaque.

Déjà condamné pour vol

Les deux personnes interpellées sont un homme et une femme d'une cinquantaine d'années . Lui a déjà été condamné pour des vols avec violences et a fait de la prison a Uzerches.

Sa compagne n'est pas intervenue directement dans le magasin, mais elle est complice de ce braquage.

L'enquête n'est pas encore terminée, mais tous deux sont déjà mis en examen pour séquestration , enlèvement et vols avec armes. Il sont pour l'instant sous les verrous dans l'attente d'un procès devant les assises de la Creuse. Ils risquent jusqu’à 30 ans de prison.