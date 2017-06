A Bure, des individus saccagent un hôtel-restaurant et tentent d'y mettre le feu

Une dizaine d'individus ont pénétré dans l'hôtel-restaurant Bindeuil, situé à côté du laboratoire de l'Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) à Bure, ce mercredi matin. Ils ont saccagé l'établissement et tenté d'y mettre le feu.

Cette semaine les opposants au projet Cigéo, projet d'enfouissement de déchets radioactifs fêtent un anniversaire : ça fait un an que ces militants antinucléaires occupent le Bois-Lejuc, à Bure dans la Meuse. Dans ce contexte, 37 de ces activistes se sont dirigés vers le site de l'Andra (l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) mercredi 21 juin, au petit matin. Il y ont installé un barrage de fortune à l'entrée.

Une dizaine d'entre eux s'est ensuite détachée du groupe. Vers 7h, ils ont pénétré dans l'hôtel-restaurant de Bindeuil, juste à côté du site de l'Andra. Munis de gants et de cagoules, ils ont alors retourné l'établissement de fond en comble. Ils ont tenté d'y mettre le feu alors que douze personnes dormaient à l'étage. François Maltrud, le gérant de l'hôtel-restaurant est désespéré :

Ils ont bousillé la machine à café, tous les verres qui ont été pendus ont été détruits, les tables dans le restaurants, les tables des terrasses, les fûts de bière aussi : ils avaient ouvert tous les robinets et tout coulait à flot, partout. Et surtout, ils ont épandu une bouteille et demi d'essence qu'ils ont allumé" - François Maltrud, gérant de l'hôtel-restaurant

J'avais onze personnes à l'étage, qui se sont sauvées parce qu'ils tiraient en plus des fumigènes. Donc il y avait de la fumée partout ; l'alarme incendie s'est déclenchée. Et les gens qui étaient dans leur chambre se sont barrés par l'issue de secours."

"Si on compte tout : les planchers, les peintures, les vitres et tout, c'est plusieurs dizaines milliers d'euros, évalue François Maltrud. Il poursuit, la gorge serrée : "qui c'est qui va payer ?" .

De leur côté, les militants sur place revendiquent leur acte. Ils ont relayé le saccage sur leur site internet. Même si c'est la commune qui est propriétaire des lieux, ces activistes visaient clairement l'Andra. C'est ce que justifie Julien, opposant au projet Cigéo à Bure :

C'est envoyer un message très fort ; qu'on ne veut pas de l'Andra dans le territoire, on ne veut pas que ses cadres soient logés et restaurés dans le territoire. Juste que le laboratoire plie boutique" - Julien, militant antinucléaire.

"Je doute qu'il y ait une réelle tentative d'incendie. Je suppose qu'il y aura une enquête et qu'il y aura des suites. Ça sert à rien de monter dans les tours. Souvent on a des grands effets comme ça et au final, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose derrière.