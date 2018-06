Plus de 200 gendarmes et enquêteurs sont mobilisés ce mercredi matin pour des perquisitions dans cinq lieux de vie de militants anti-Bure. Plusieurs personnes ont été interpellées.

Bure, France

Des perquisitions sont en cours ce mercredi matin chez des opposants au projet CIGEO. 5 lieux de vie des militants anti-nucléaire sont visés, dont la maison de la résistance de Bure, dans la Meuse. Une opération qui mobilise plus de 200 gendarmes et enquêteurs dans le cadre d'une commission rogatoire. En cause : des actions menées l'an dernier par les opposants au centre d'enfouissement des déchets radioactifs. Sont concernés l'incendie volontaire déclenché par des militants en juin dans l'hôtel-restaurant du laboratoire de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), des dégradations commises à l'écothèque, et la manifestation illégale du 15 août au cours de laquelle des violences avaient éclaté entre opposants et forces de l'ordre. Sept personnes ont été interpellées.

ALERTE : Perquisitions en cours depuis 7h du matin dans au lons 5 lieux liés à la lutte anti-CIGEO : la maison de résistance et au moins 4 autres lieux de vie — Les ZIRAdiéEs (@ZIRAdies) June 20, 2018

Samedi 16 juin, une manifestation contre le projet a rassemblé plus de 1 000 participants. Un rassemblement émaillé par des dégradations et des heurts avec les force de l'ordre. Six personnes ont été interpellées, dont deux hommes incarcérés lundi après avoir été condamnés en comparution immédiate.

Le projet Cigéo prévoit la construction d'un centre d'enfouissement des déchets radioactifs français à Bure dans la Meuse. Il est contesté depuis plus de 20 ans.