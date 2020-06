Burger King de l'Isle d'Abeau : une salariée "harcelée" témoigne après "une tentative de suicide"

L'enquête en cours dira si il est malsain et entaché d'irrégularités ou d'illégalités mais le climat est au moins délétère au restaurant Burger King de l'Isle d'Abeau depuis un changement de direction en décembre 2019. Selon plusieurs salariés la nouvelle direction, appuyée par la direction régionale, use de méthodes choquantes et illégales pour tenter d'obtenir le départ d'une partie de l'équipe. Ces "tensions entre salariés" selon la direction de Burger King France, ont poussé plusieurs employés à porter plainte en février dernier mais apparemment les choses n'en sont pas restées là.

Restée au sein du restaurant une manager à bout avale une boite de cachets

Parmi ces salariés Essma, manager au sein du restaurant, dit avoir renoué rapidement avec les méthodes de la direction dès la reprise post-confinement, et est allée jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours sur site le vendredi 5 juin en avalant une boite de calmants. Ce que ne confirme pas la direction de Burger King France qui explique de son côté qu'une "employée du restaurant de l’Isle d’Abeau a été victime d’un malaise, sans perte de connaissance", qu'elle a été rapidement prise en charge par les pompiers "qu’elle serait en convalescence et que sa santé ne serait pas en danger" avant de conclure, "Nous espérons qu’elle se rétablisse au plus vite".

Je me sens, usée, fatiguée, abusée...

"Je n'attends plus rien de Burger King, dit Essma, parce que même des excuses ne seraient pas sincères et j'attends de la justice qu'elle punisse ces personnes pour leur comportement". Son mari, lui aussi employé au restaurant, est en arrêt maladie, et elle n'a pas démissionné comme d'autres l'ont fait, Aujourd'hui si elle témoigne c'est "parce que de toute façons ça ne peut pas être pire" et elle dresse ensuite une longue liste de petites et grandes humiliations, de petits et grands reproches injustifiés selon elle, de propos méprisants,, de comportements "pervers". "J'ai du mal à comprendre pourquoi cet acharnement, je me sens usée, fatiguée, abusée...". Le vendredi où elle est partie avec les pompiers, la direction régionale par une énième "descente" à l'Isle d'Abeau venait lui signifier une mise à pied et une convocation à un entretien préalable de licenciement.

Une direction qui depuis le début de l'affaire réserve ses arguments à l'enquête. Il y a aujourd'hui 12 plaintes en cours de salariés et ex-salariés du Burger King de l'Isle d'Abeau contre leurs dirigeants.