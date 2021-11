Burhan peut rester avec sa famille à Rouen : la mobilisation citoyenne a payé

Du soulagement et de la joie aussi pour Burhan, sa femme, leurs deux enfants et leurs très nombreux soutiens à Rouen. Après des mois de combat, ce père de famille kosovar, arrivé en France depuis plus de 5 ans, a obtenu ce jeudi 18 novembre des papiers, un titre de séjour provisoire de 3 mois, en attendant l'examen complet de son dossier.

C'est comme un cadeau de Noël"

Cette issue, Burhan et sa famille n'osaient plus y croire. Toutes les demandes d'asile faites par le père de famille avaient été rejetées et, le mois dernier, le jeune homme de 28 ans devait se rendre à la police aux frontières pour être renvoyé au Kosovo mais il a été hospitalisé en urgence en psychiatrie peu de temps avant.

Pendant ce temps, ses soutiens ont encore donné de la voix : comité de soutien, associations (RESF notamment) et le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, qui suit la famille depuis son arrivée en France. A l'occasion d'une conférence de presse à la mairie, il déclarait : "C'est absurde, cette famille ne pose aucun problème et est parfaitement intégrée et appréciée. Les enfants sont scolarisés et ca se passe très bien. Les parents travaillent. Ils sont une chance pour la France". Une pétition de soutien a même recueilli plus de 15 000 signatures.

La Préfecture de la Seine-Maritime a décidé de faire un geste et proposé un titre exceptionnel et un réexamen du dossier sur présentation d'un contrat de travail. C'est ce qui a été fait. Burhan a obtenu un CDI à temps complet dans une entreprise de BTP.

Il a donc un premier titre de séjour de 3 mois et un titre dé séjour salarié pourrait suivre, indique la Préfecture dans un communiqué.

Pour Burhan, "c'est comme un cadeau de Noël à l'approche des fêtes". Son rêve est simple "Aller travailler, rentrer chez lui et ne plus avoir peur de la police".