Villeneuve-lès-Maguelone, France

Il n'y aura pas de blocage devant la prison de Villeneuve-les-Maguelone ce lundi 21 janvier. Et pour cause : 90% des équipes sont en burn-out. 60 agents sur 65... "Ce sera une journée prison morte" explique Stéphane Dulac, secrétaire adjoint Force Ouvrière. "Pour assurer le peu d'activité sur site, ce sont les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) basées à Toulouse qui viennent en renfort."

La maison d'arrêt a été créée en 1990. 900 détenus sont enfermés à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, pour 600 places.

"Lâchés" et "bafoués"

Le dialogue est "rompu" avec la direction d'après le secrétaire adjoint : "On ne peut pas parler de dialogue quand on ne nous écoute pas. Les personnels ici ne sont pas des débutants, ils ont en moyenne quinze ans de métier derrière eux. Alors que l'on nous entende, et qu'on arrête les largesses faites aux détenus !".

Stéphane Dulac dénonce des pressions des détenus sur l'administration pénitentiaire,

Plus vous faite peur, plus vous avez ce que vous désirez. Stéphane Dulac, secrétaire adjoint FO au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone

A savoir, obtenir une cellule individuelle, choisir son étage ou obtenir un poste de détenu auxiliaire. "Aujourd'hui, il faut savoir que les étages sont faits par les détenus et non pas par les personnels d'encadrement. Les ghettos sont reconstitués. Quand on ouvre cinq portes et qu'on retrouve dix détenus qui sont voisins dans la vie, on n'a pas le droit de la ramener."

Stéphane Dulac : "Il faut tout revoir : le métier et les affectations". Copier

Plus assez de surveillants de prison

"Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui notre métier intéresse ? Il faut revaloriser ce métier !" Pour Stéphane Dulac, la promesse d'un peu plus d'un millier d'embauche n'est que poudre aux yeux :

Lors du dernier concours de recrutement de l'administration pénitentiaire, seuls 30% des candidats se sont présentés ! Stéphane Dulac, secrétaire adjoint FO au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone

"Arrivé à l'École nationale d'administration pénitentiaire (ENAP), un élève sur deux démissionne." Alors aujourd'hui, "On fait semblant. On fait semblant d'avoir assez de personnels quand on a de la visite : un parlementaire, un préfet, une visite de sécurité. Mais nous on ne fait pas semblant de souffrir".