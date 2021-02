Bus caillassés à Nîmes, des arrêts supprimés

Sur les lignes 2,3 et 8 des bus Tango, des arrêts sont supprimés ce mardi, après des "caillassages".

Décidément, les jours se suivent et se ressemblent. Tango signale ce mardi après-midi de nouveaux "caillassages" de ces bus à Nîmes. Par conséquent, plusieurs arrêts sont supprimés. Cela concerne les lignes 2, 3 et 8, et ce jusqu'à la fin du service.

La ligne 2 ne dessert pas Bir Hakeim, Bourdant, De Lattre de Tassigny, St Dominique,Jean Moulin et Félix Eboué. Les lignes 3 et 8 ne desservent pas St Dominique, Jean Moulin et Félix Eboué