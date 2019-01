Bus contre tramway à Reims : de la prison avec sursis demandée à l'encontre du chauffeur

Reims, France

L'accident avait été spectaculaire. Alors qu'il s'était engagé sur le pont de Laon à Reims, un bus avait été percuté par un tramway. Le bilan faisait état de 17 personnes blessées dont 2 plus grièvement. Moins de deux ans après l'accident, le chauffeur du bus était cité à comparaître ce lundi pour blessures involontaires. Le bus qui arrivait de la rue Roosevelt et roulait en direction de la rue Lesage s'était trouvé au milieu de la route à l'arrivée du tramway pourtant prioritaire. Le chauffeur du bus a-t-il grillé le feu rouge ? Non je suis bien passé au vert a-t-il expliqué à la barre. Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé une peine de quatre mois de prison avec sursis et une suspension de six mois de son permis de conduire. La défense a demandé la relaxe de son client. le jugement est attendu dans la soirée.

