Bus de dépistage gratuit à Nancy : plus de 230 tests effectués en une journée

Samedi 6 juin, dès 10h, la file d'attente devant le bus de dépistage gratuit, stationné place Saint-Sébastien à Nancy, est déjà bien longue. Face à un tel succès, Francis Bruneau le directeur général adjoint du CHU de Nancy, a dû faire appel à une deuxième infirmière pour effectuer les tests PCR. "Il y avait un peu moins de monde vendredi, pour la première journée, mais on avait déjà fait 72 prélèvements", se félicite Francis Bruneau. Tout au long de la journée de samedi, le succès ne s'est pas démenti : les soignantes et membres de la Protection civile ont réalisé au total 241 tests.

Baisse de fréquentation dans les centres de dépistage classiques

L'intérêt de cette opération, c'est d'aller au-devant de la population et faciliter les démarches. "On constatait qu'il y avait une baisse de dépistage dans les centres classiques. A partir de là, on a voulu apporter quelque chose de plus facile, plus accessible et plus simple." Effectivement, les personnes qui souhaitent se faire dépister n'ont pas besoin de prendre rendez-vous, ni de se munir de sa carte vitale. "On prend les coordonnées et on envoie directement les résultats", ajoute le directeur général adjoint du CHU.

Une initiative saluée par Bernard, 81 ans. "Je suis une personne à risque, donc j'en profite pour me faire tester". Se rassurer, sans rien payer : c'est le jackpot pour ce retraité. "Je ne comprends pas pourquoi chez le médecin, il faut payer alors qu'ici c'est gratuit. Celui qui n'a pas beaucoup de moyen, comment il fait?"

Même si je sais que le doute persistera, parce que ce n'est pas fiable à 100%, j'ai besoin de me rassurer avant d'aller voir mes parents, âgés, cet été - Sylvie

Le test en lui-même dure cinq minutes, les résultats sont envoyés dans les 24 à 48 heures qui suivent. Le bus de dépistage, affrété par Keolis, sera sur le Plateau de Haye dimanche matin de 9h30 à 13h et à l'auditorium de la Pépinière de 14h à 17h. La semaine prochaine, il doit sillonner l'agglomération nancéienne. Il est attendu notamment à Vandoeuvre, Jarville ou encore Tomblaine.