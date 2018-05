Ancien maire du Havre et supporter du club de football de la ville, Edouard Philippe réagit aux incidents qui ont empêché la tenue du match entre le HAC et l'AC Ajaccio, ce vendredi. Pour le premier ministre, "cette brutalité, cette violence, cette provocation n'a rien à faire dans le football".

Plusieurs dizaines de supporters corses qui insultent les joueurs du Havre, bloquent leur bus à l'entrée du stade et jettent sur le véhicule des projectiles divers, tandis qu'éclatent pétards et bombes agricoles. Voilà la scène qui s'est déroulée pendant plusieurs heures, vendredi 18 mai au soir, alors que l'équipe du Havre était venue à Ajaccio disputer un match de barrage de Ligue 2. Le match n'a pas pu se tenir et doit se disputer dimanche à 19h, au même endroit.

Pour l'ancien maire du Havre Edouard Philippe, interrogé par France Bleu, ce "spectacle" n'est "pas à l'honneur de ceux qui aiment le foot" : "Cette brutalité, cette violence, cette provocation, cette imbécillité à certains égards n’a rien à faire dans le football." Le premier ministre regrette qu'à Ajaccio, le "comportement d’une petite minorité, d’une certaine façon, entache un peu la réputation d’une grande majorité". "Ça ne traduit en rien ce qu’est Ajaccio" assure encore Edouard Philippe.

Samedi matin, la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel a considéré que la rencontre pourrait se jouer à Ajaccio dimanche soir. Le calendrier de fin de saison est serré. La préfecture, par la voix du coordinateur de la sécurité, Xavier Delarue, précise que "les conditions de sécurité seront assurées et renforcées". Le président du HAC, Vincent Volpé, s'est dit "très choqué" par ce qu'il a vu et entendu. Le vice-président de l'ACA, Alain Orsoni, "déplore et condamne ces actes", tout en précisant que "le club n'est en aucun cas responsable de ces incidents".