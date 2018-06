La police de Brive vient d'interpeller ces quatre mineurs après plusieurs caillassages de bus du réseau Libéo, mi-mai et fin mai, dans les quartiers populaires de Gaubre et Tujac. Les jeunes ont reconnu les faits et seront convoqués devant la justice avec leurs parents.

Brive-la-Gaillarde, France

L'enquête a abouti, à Brive, après le caillassage de plusieurs bus du réseau urbain Libéo le mois dernier, notamment les 15 et 29 mai. Cela avait entraîné le droit de retrait des conducteurs qui ne s'arrêtaient plus à certains arrêts dans les quartiers sensibles de Gaubre et Tujac.

Convocation devant le délégué du procureur

Quatre personnes, des mineurs, viennent d'être interpellés par la police de la cité gaillarde. Il s'agit de deux frères âgés de 9 et 14 ans, et de deux autres jeunes de 12 et 13 ans. Ils ont reconnu les faits, tout en les minimisant alors que le pare-brise d'un bus a tout de même été brisé lors d'un caillassage. Avec leurs parents, les quatre jeunes seront prochainement convoqués devant le délégué du procureur pour une mesure de réparation pénale.