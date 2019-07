Bus liO : la Région Occitanie multiplie les liaisons à deux euros et notamment entre Albi et Montauban

De plus en plus de bus à deux euros dans la Région Occitanie.

Tarn, France

La ligne LiO à deux euros entre Castres et Toulouse fait un carton. Et elle donne des idées à la Région Occitanie. Deux nouvelles lignes vont se voir appliquer ce tarif unique à la rentrée. Ce sera le cas des lignes Graulhet/Toulouse et Albi/Montauban. Jusqu’ici, ces deux lignes avaient une tarification SNCF. Autrement dit : des prix changeants selon l’heure et le remplissage. Le but de la région est d’harmoniser peu à peu la tarification dans toute la région et surtout de faire baisser les prix.

87% de voyageurs en plus pour Toulouse-Castres

Un changement largement encouragé par le succès de la ligne Castres-Toulouse qui enregistre une hausse spectaculaire de fréquentation. Une ligne reprise au département du Tarn voilà un an et demi par la région et dont la fréquentation en 2018 a fait un bond de 87% des usagers transportés. Les raisons du succès : le prix de 2 euros (fixé par le département gestionnaire avant la Région) et les 17 allers retours quotidiens réputés pour leur confort et leur ponctualité alors que la liaison par train laisse à désirer. En 2018 la ligne 760, entre Toulouse et Castres, a été fréquentée par 167.227 voyageurs.

Ces nouveaux tarifs vont être votés lors de la prochaine séance plénière du Conseil régional d'Occitanie le 19 juillet. Les tarifs uniques entreront en vigueur à la rentrée, au 1er septembre. Lors du vote, le 19 juillet, d'autres lignes ( ailleurs que dans le Tarn) devraient passer à deux euros mais on ne sait pas encore lesquelles.