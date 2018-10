Bussy-lès-Daours, France

Le corps porte de nombreuses traces de coups. Il a été identifié. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans, originaire de la Somme dont la disparition avait été signalée. Le procureur de la république d'Amiens Alexandre Debosschère n'en dit pas plus sur l'identité de la victime. C'est un chasseur qui a fait la macabre découverte il y a 8 jours , vers 9 h du matin. Il a aperçu une forme au sol depuis son véhicule, il s'est arrêté, a prévenu les gendarmes. Le corps gisait en bordure d'un champs entre Bussy-les-Daours et Lamotte Brebière non loin du siège de la Fédération des chasseurs de la Somme. Les causes de la mort ne sont pas encore déterminées mais la victime a reçu plusieurs coups à la tête. A -t-elle été frappée sur place, le corps a -t-il été déplacé ? L'enquête doit le déterminer, plusieurs personnes ont déjà été entendues par les gendarmes.