Il va falloir attendre le début de semaine prochaine pour être fixé sur les causes de la mort d'un père et sa fille à leur domicile de Bussy (Cher), près de Dun-sur-Auron. Le parquet de Bourges a demandé une autopsie qui aura lieu la semaine prochaine à Tours.

Cher : un père et sa fille retrouvés morts à leur domicile à Bussy

18130 Bussy, France

C'est un voisin qui a découvert les deux corps mercredi matin. Ne les voyant plus passer sur le chemin depuis plusieurs jours, il a décidé de forcer leur porte. Il a alors découvert les corps du père, âgé de 88 ans et de sa fille de 57 ans. Elle était assez lourdement handicapée - les séquelles d'une encéphalite - et tous deux vivaient là depuis des années, dans cette maison, un peu à l'écart du village. Des personnes très discrètes qui ne sortaient pas beaucoup.

Aucune trace d'intrusion, pas de plaies, de traces de coups ou de blessures par armes. L'hypothèse la plus vraisemblable semble être une mort due au monoxyde de carbone. L'autopsie permettra de déterminer les causes précises des décès. On devrait alors avoir des certitudes, précise le parquet de Bourges.