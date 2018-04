Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique.

Bretagne, France

C'est une librairie bretonne pas comme les autres, une librairie en ligne, 100% livres d'occasion. Livrenpoche, une entreprise basée dans le Morbihan, à Kervignac est passée d'une petite structure, fondée en 2002, à un acteur important du livre d'occasion en dépassant le million de ventes récemment. Faisant ainsi la preuve que les lecteurs français ont toujours de l'affection pour le bon vieux roman imprimé sur du papier. Mais aussi qu'une entreprise locale peut se développer à l'échelle nationale ; malgré l'ombre des monstres du e-commerce, comme Amazon. Livrenpoche a aujourd'hui 16 ans, et 400 000 références en stock dans son entrepôt de Kervignac. Des livres expédiés en France, et même à travers le monde pour 20% des ventes. On y trouve de tout, romans, mangas, BD, ou encore livres en langues étrangères.

La Journée Nationale des Sauveteurs en Mer

La Journée Nationale des Sauveteurs en Mer elle aura lieu le 23 juin prochain. Pour l'occasion, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer vous convie à un parcourir un mille marin. 1852 mètres en bateau, en kitesurf, à la nage. Peu importe, mais un mille symbolique en l'honneur des sauveteurs. Pêcheurs, plaisanciers, sportifs, tout le monde est appelé à participer à cette journée nationale des sauveteurs en Mer. Des volontaires salués par les marins. Comme les skippeurs Armel Tripon et Thomas Coville dans une vidéo de promotion :

Un concert à l'université de Rennes 2

Les BB Brunes invités à la fac. Mais, que les fans ne se réjouissent pas trop vite! Parce que pour l'instant, rien n'est confirmé. Il ne s'agit que d'une invitation des étudiants de Rennes 2. Et pas n'importe lesquels. Les étudiants mobilisés contre la réforme de l'accès à l'université, ceux qui bloquent leur fac. Sur Twitter, avec le hashtag #BBBruneàRennes2, et une bonne dose d'ironie, ils réclament la venue du groupe d'Adrien Gallo :

Pour celles et ceux qui voudraient que @BBBrunes passe à Rennes 2, partagez en masse ce tweet, ou alors utilisez #BBBrunesÀRennes2 — La Commune du Bayou (@Bayou_R2) April 15, 2018

Mais ce n'est pas uniquement par amour de la musique et de la fête. Il y en a qui ne perdent pas le nord, il s'agit de populariser la mobilisation, avec humour :