BUZZ | l'émotion après la mort d'un étudiant de Supélec, la mobilisation pour la gare de Dinan et une vidéo de Rennes

Dans le Buzz Armorique, les messages sur Twitter en hommage à l'étudiant de Supélec décédé suite à l'incendie de la semaine dernière à Rennes. La mobilisation notamment sur internet pour la gare de Dinan. Et une vidéo de Rennes filmée par un drone.

Hommages via Twitter avec la mort de l'étudiant de Supélec Rennes blessé dans l'incendie de la semaine dernière

L'étudiant de Supélec Rennes, qui avait été grièvement blessé suite à l'incendie qui a ravagé un dortoir de son école la semaine dernière, est décédé lundi soir des suites de ses blessures. Son école l'a annoncé sur Twitter:

Soutien et pensées à la famille et aux proches de notre étudiant qui vient de décéder suite à l'incendie de la semaine dernière à Rennes. — CentraleSupélec (@centralesupelec) May 30, 2017

Tout notre soutien à la communauté @centralesupelec et à nos camarades étudiants dans ces moments douloureux. — Etudiants ENSTAParis (@ENSTA_ve) May 30, 2017

Une nouvelle dramatique ! Toutes mes condoléances à la famille et aux proches. Un ange nous a quitté.. — Samuel TAMBA (@_samueltamba) May 30, 2017

Nous sommes tous en deuil :s — Nicolas Helleringer (@nhelleringer) May 30, 2017

Consternation. Condoléances à la famille.

Mort d’un des étudiants blessés dans l’incendie à Supélec Rennes https://t.co/XWVPjD3hlg — Laurent Chéno (@LC_Paris11) May 30, 2017

La mobilisation autour de la gare de Dinan

La CGT a lancé il y a deux semaines une pétition en ligne pour s'opposer à la suppression de 2 des 3 postes d'agents de vente à partir de septembre prochain. Le syndicat explique dans un texte à signer sur le site change.org, que cela va réduire fortement les horaires ainsi que les jours d'ouverture de la gare de Dinan. Vingt-deux heures d'ouverture par semaine en moins pour les usagers avec notamment la gare fermée entre 12h30 et 14h ainsi que tous les dimanches et jours fériés. La pétition en ligne se termine par cette phrase " Usagers, citoyens et élus, nous devons ensemble exiger le droit à un service public de qualité et répondant à vos besoins". Plus de 500 personnes l'ont déjà signé. Une manifestation de soutien aura lieu samedi 10 juin devant la gare de Dinan à partir de 10h.

Une vidéo de Rennes filmée par un drone fait le Buzz

Depuis quelques jours, les internautes se partagent une vidéo de Rennes de la société de production drone-de-regard.fr qui, comme son nom l'indique, fait notamment des prises de vue avec des drones. En musique, on découvre la Place de la République, le Thabor, la mairie, la porte Mordelaise, la place du Parlement, le Mabilais, l'Opéra et même la Cathédrale de l'extérieur mais aussi de l'intérieur.