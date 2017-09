[BUZZ] Le SPACE à Rennes et sur le net et le blogueur Evan de Bretagne en apprenti sauveteur de la SNSM

Le Buzz Armorique, chaque jour l'actualité de la Bretagne connectée. Rendez-vous à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique ou via les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Le SPACE à Rennes, un événement connecté

Le Salon international de la production animal a ouvert ses portes mardi au Parc Expo de Rennes. Pour cette 31è édition, le SPACE accueille aussi ses visiteurs via internet. Toutes les informations pratiques y sont compilées :les lieux et horaires des conférences, le plan d'accès, la liste des exposants, les concours. Le SPACE qui fête ses 30 ans cette année avec pour l'occasion une vidéo qui revient en images et en chiffres sur ces trois décennies de salon. Cette année, encore, on peut aussi avoir le SPACE dans sa poche, grâce à une application pour mobile développée par la société Mobizel. Une application mobile 100% gratuite.

Êtes-vous prêts pour arpenter les allées du #SPACE2017 ? Ouverture des portes dans 30 minutes ! pic.twitter.com/2JjrB9Bm6G — SPACE (@SPACERennes) September 12, 2017

Mais pourquoi aller au SPACE ?

Question à laquelle répond Agranet, un site spécialisé pour les agriculteurs qui suit de près le SPACE. Dans un article publié en début de semaine, Agranet donne les 10 bonnes raisons d'aller au salon: d'abord pour les 1440 exposants même s'il ne sera pas possible de tous les voir précise le site, pour faire le plein de cadeaux, pour les 70 conférences et colloques, pour interroger les politiques ou encore pour venir sur le stand Agranet et jouer notamment au MeuhMory.

VIDEO: Evan de Bretagne à la rencontre des sauveteurs de la SNSM

Pour sa vidéo de rentrée, Evan de Bretagne est allé à la rencontre de la SNSM dans le Morbihan. Le blogueur breton est monté à bord de la vedette SNSM du Pays de Lorient pour essayer de devenir à son tour sauveteur en mer. Comme toujours dans les aventures d'Evan de Bretagne, il y a de l'humour, de l'autodérision, mais aussi des infos. La SNSM a besoin de dons pour continuer à effectuer le sauvetage en mer.