Cold cases : pour Jacques Dallest, procureur général de Grenoble, la justice doit mieux traiter les familles

Jacques Dallest, procureur général de la Cour d'appel de Grenoble, a dirigé le groupe de travail qui vient de rendre un rapport à la Chancellerie pour améliorer la prise en charge des "cold cases", les affaires non résolues. Et surtout améliorer les relations avec les familles des victimes.

Jacques Dallest, procureur général de la Cour d'appel de Grenoble, est l'invité de France Bleu Isère ce mardi pour présenter les 26 propositions du groupe de travail qu'il a dirigé pendant un an et demi pour améliorer la prise en charge des "cold cases". Ce groupe de travail composé d'une quinzaine de personnes, magistrats, policiers, gendarmes et avocats, vient de rendre son rapport à la Chancellerie.

D'abord, Jacques Dallest, qu'est ce qu'on appelle exactement cold case ?

Il n'y a pas de définition légale de ce terme. Dans l'acception générale, c'est l'affaire criminelle non élucidée qui peut être clôturée d'ailleurs, ou qui peut être en cours, mais qui commence à durer et pour laquelle on se retrouve dans une impasse. C'est donc une situation de blocage dans un dossier grave.

L'exemple le plus connu, c'est peut être l'affaire Grégory. Et puis il y a la disparition d'Estelle Mouzin en 2003, dont on reparle aujourd'hui avec les révélations de Monique Olivier, l'ex femme du tueur en série Michel Fourniret, qui reconnaît avoir joué un rôle dans la séquestration. Là, c'est bien un cold case, et la preuve qu'il ne faut jamais abandonner ?

Bien sûr, on a des exemples d'affaires qui ont été élucidées en dix ou vingt ans, très tardivement. Vous savez que l'affaire des "disparus de l'Isère" est toujours en cours, des enfants qui ont été tués ou qui ont disparu dans les années 80. Donc, il ne faut jamais lâcher, jamais désespérer.

Pourquoi avez vous souhaité piloter ce groupe de travail? C'est un sujet qui vous a touché au cours de votre parcours professionnel ?

Oui, bien sûr. J'ai été juge d'instruction, j'ai été procureur de la République et j'ai malheureusement connu un certain nombre de dossiers sans solution, des dossiers graves. Je me suis toujours dit qu'on devait ça aux familles. On devait ça aux proches qui, eux, gardent une souffrance de très longue durée. Il faut que la justice s'organise. En tout cas mieux qu'elle ne le fait actuellement, pour répondre à cette souffrance et essayer, essayer de trouver une solution.

Vous faites 26 propositions. On ne va pas toutes les lister, mais il s'agit effectivement de mieux répondre aux attentes des familles qui ont besoin d'être tenus au courant, c'est primordial ? Aujourd'hui, ces familles se sentent abandonnées ?

Vous savez, plus le temps passe, plus il est difficile d'avoir des réponses. Les magistrats en charge du dossier peuvent changer, les enquêteurs aussi. Les familles restent avec leur grande angoisse, leur grande attente. Mais néanmoins, on doit être à leurs côtés. Et d'ailleurs, elles peuvent apporter des éléments utiles pour faire progresser l'enquête. Évidemment, plus le temps passe, plus il est complexe d'élucider une affaire. Mais je crois que la science peut nous permettre d'avancer. Et un témoignage, un élément tardif, peut peut être faire progresser un dossier.

Vous évoquez, Jacques Dallest, la science. Les techniques évoluent. L'ADN, ce n'est pas la même chose qu'il y a vingt ans qu'aujourd'hui. Et ce ne sera certainement pas la même chose dans vingt ans. Ça aussi, ce sont des espoirs ?

Exactement exactement. L'ADN a permis de faire un bond considérable. Encore faut il qu'il y ait de l'ADN et qu'il y ait une scène de crime, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Maintenant, on travaille sur l'ADN de parentèle, sur le portrait robot génétique, qui sont des perspectives nouvelles et qui permettent d'avancer. Donc, là encore, il faut que nous utilisions l'outil scientifique comme il se doit.

Sur l'organisation de la justice, vous faites la proposition de créer un pôle spécialisé à l'échelon régional avec des juges d'instruction qui ne feraient peut être que ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un juge d'instruction de s'occuper d'un cold case quand il a tous les jours des dossiers chauds qui se mettent sur son bureau.

Oui, un juge d'instruction ordinaire a à peu près une centaine de dossiers en cours, avec des affaires de trafic, de délinquance, de banditisme, des détenus qui sont souvent prioritaires. Et un dossier ancien qui y a plusieurs années, il y travaille néanmoins, mais pas avec l'intensité et l'énergie qui seraient nécessaires. Et c'est pour ça que nous préconisons la création de pôles spécialisés avec des magistrats de l'instruction et du parquet qui seraient dédiés à cette tâche qui ne feraient que ça, effectivement.

Autre proposition, vous dites qu'il ne faut pas oublier les détenus qui sont déjà en prison, les criminels. Il faut s'intéresser à eux parce que s'ils ont commis un crime une fois, ils en ont peut être commis plusieurs fois ?

Oui, c'est ce qu'on appelle le parcours de vie de personnes, d'un individu qui a été poursuivi ou qui a été condamné pour un crime, d'être certain qu'il n'en a pas commis d'autres dans le passé. Et tout le travail, c'est d'essayer de remonter dans le temps, de voir ses faits et gestes et déplacements. De voir si il a pu rencontrer et croiser la route d'une victime, d'une personne disparue. Et donc c'est un très, très gros travail, qui demande, là encore, des gens spécialisés.

Dans les exemples qu'on peut citer et sur lesquels je ne vous demanderai pas de réagir puisque les affaires sont en cours, on pense bien sûr à la cellule Ariane sur certaines disparitions non résolues dans la région qui a cherché à savoir si Nordhal Lelandais, par exemple, pouvait être y être mêlé. Dernière question, vous pensez que votre rapport va aboutir ? Et qu'il ne va pas finir, comme d'autres rapports, enterré dans les archives ?

J'espère ! Parce que ça me semble être un rapport d'intérêt public. Après, évidemment, c'est au ministre de la Justice d'apprécier. Nous, nous souhaiterions qu'un certain nombre de nos dispositions soient suivies d'effet. Que la loi me change. Je crois que c'est l'intérêt de tous. L'intérêt de la collectivité.