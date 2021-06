Bygmalion : 3 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité requis contre Philippe Briand

Les réquisitions sont tombées dans le procès Bygmalion. Le procureur a requis six mois de prison ferme contre Nicolas Sarkozy. Pour Philippe Briand, ancien trésorier, le parquet demande trois ans de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité et de privation des droits civiques.

Les réquisitions du parquet sont tombées dans le procès Bygmalion, affaire de dépenses excessives de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Le procureur de la République a requis contre l'ex-président de l'association de financement de la campagne Philippe Briand, maire de Saint-Cyr-sur-Loire et ancien président de Tours-Métropole, trois ans de prison avec sursis et 80.000 euros d'amende. Par ailleurs, Nicolas Baïetto a requis cinq ans d'inéligibilité et de privation des droits civiques à l'encontre de l'ancien député.

Une peine de six mois de prison ferme a été requise contre l'ancien chef de l'Etat, Nicolas Sarkozy, venu à ce procès en "totale désinvolture" selon la procureure. Au total, des peines allant de 18 mois à quatre ans d'emprisonnement avec sursis ont été requises contre les 13 autres prévenus.

Je suis amer - Philippe Briand lors de son audition au tribunal le 8 juin 2021

Phillipe Briand, 60 ans, leader français de la transaction immobilière (employant près de 20.000 salariés et rassemblant les franchises Century 21, Laforêt et Guy Hocquet) était jugé pour "usage de faux, abus de confiance, recel d'abus de confiance, complicité de financement illégal de campagne électorale et escroquerie". Entendu le 8 juin par le tribunal, il avait expliqué que son "son rôle était de payer les factures du candidat, pas de les ordonner ou de les contrôler. Je n'étais pas ordonnateur des dépenses". "Avoir accepté cette mission est un des plus grands regrets de ma vie" avait-il expliqué à la barre.