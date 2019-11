A Cherbourg, les couvertures tricotées pour les personnes sans-abri

Cherbourg-en-Cotentin, France

Elles sont bariolées et bien épaisses. 25 couvertures tricotées en laine, récupérées par Marion Besselièvre, la présidente de l'association Conscience humanitaire auprès du centre d'action sociale d'Equeurdreville. C'est l'oeuvre d'une quinzaine de personnes âgées qui se retrouvent avec leurs aiguilles et de leurs pelotes tous les vendredis.

S'inscrire dans le paysage local en tricotant

Ces édredons qui réchaufferont les personnes dans la rue visitées par Conscience humanitaire animent aussi la semaine des tricoteuses. "Le but, c'est de _rompre la solitude_, se faire des amis, partager un moment de convivialité, mais aussi s'insérer dans la vie active, explique Marion Besselièvre. Elles s'inscrivent dans le paysage local, dans le paysage associatif en faisant un don à Conscience humanitaire."

Ensuite, les bénévoles de l'association, qui maraudent tous les soirs de l'année, emportent quelques couvertures pour les distribuer. Il n'y en a jamais trop, raconte la présidente : "les conditions météorologiques font que parfois, il faut renouveler les couvertures, car elles s'abîment, elles sont mouillées. Il faut que ça leur tienne chaud, c'est le but."

L'association récupère aussi les dons en vêtements et affaires de toilette dans son local rue Victor Grignard à Cherbourg. Une quarantaine de personnes vulnérables passent quotidiennement pour profiter de l'accueil de jour, et chaque soir, les maraudeurs visitent environ 20 sans-abris. En tout, Conscience humanitaire aide en moyenne 400 personnes par an.