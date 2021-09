"C'est à la hauteur, mais il faut que ce soit tout de suite" : un policier castelroussin réagit au Beauvau

Ce sont des annonces qui étaient très attendues par les forces de l'ordre. Emmanuel Macron a dévoilé les conclusions du Beauvau de la sécurité ce mardi. Un ensemble de mesures qui vont du doublement du nombre de policiers et de gendarmes en dix ans à la possibilité de porter plainte en ligne à l'horizon 2023. À Châteauroux, les premiers renforts liés à ce Beauvau avaient été annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en visite en mars dernier. Dans le détail, 16 agents ont été promis à Châteauroux, et 15 à Bourges. Manuel Fernandez, représentant du syndicat SGP Police FO dans l'Indre, se dit globalement satisfaits de l'ensemble des mesures dévoilées par Emmanuel Macron; mais regrette des délais d'applications trop longs, et espère une bonne utilisation de l'argent promis.

Des délais d'application trop longs

"Si j'ai bien compris, l'application des mesures de ce Beauvau vont s'étaler sur dix ans. Ces promesses sont bien, et à la hauteur par rapport à la reconnaissance des difficultés, mais il nous faut des réponses tout de suite. C'est cette année, c'est avant fin 2021 qu'il faut déjà qu'on se rende compte que ce Beauvau va pouvoir commencer à marquer une réforme de la police nationale" prévient Manuel Fernandez.

Le représentant syndical estime qu'à Châteauroux, la priorité est déjà liée au matériel : "On est tout le temps en train de pleurer certains matériels. Les tenues qui dans certains cas ne sont pas adaptées. Je pense notamment aux tenues de motocyclistes. On a des tenues pour nos motards qui ont été changées il y a très peu de temps, et en définitive on se rend compte à l'utilisation qu'elles ne sont pas tout à fait étanches. Ca va dans des petits détails qui peuvent paraître insignifiants, mais quand ca devient difficile de ne pas avoir une lampe ou un réseau radio qui fonctionne, c'est usant" détaille Manuel Fernandez.