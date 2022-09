C'est à Toulouse que les transports sont les moins chers pour les étudiants, rappelle le président de Tisséo

Les tarifs Tisséo du métro, bus, tramway et téléphérique augmentent en ce 1er septembre. Hausse de 2% des tarifs grand public, dans l'agglomération toulousaine. Toulouse, avec Grenoble, reste la ville la moins chère de France rappelle le président de Tisséo Collectivités et Ingénierie.

Tisséo réajuste ses tarifs en cette rentrée scolaire 2022. Tous les tarifs grand public augmentent de 2%. Ainsi, le ticket unitaire passe d'1,70€ à 1,80€. L'abonnement mensuel passe de 54 à 55€, de 540 à 550€ pour l'abonnement annuel. Ces augmentations sont-elles inévitables pour le transporteur public ? Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités et Ingénierie, décrypte la situation et les enjeux de cette rentrée sur France Bleu Occitanie.

Comment justifiez-vous ces augmentations de tarifs ?

Le tarif du ticket augmente tous les quatre ans. Tous les quatre ans parce qu'on ne va pas faire un ticket à 1,73€ par exemple, donc c'est plus simple de faire une augmentation de 10% tous les quatre ans. Augmentation de 2% alors que l'inflation est à quasiment 6%. On a voulu maintenir un ratio raisonnable entre l'augmentation des prix et l'inflation, tout en sachant que l'on a élargi la tarification sociale. Beaucoup ne sont pas concernés par ce dispositif.

Mais vous créez un critère de revenus pour les retraités, pour les étudiants non-boursiers ...

Oui, cela concerne les retraités qui touchent le double du minimum vieillesse, soit le double du SMIC à peu près. On applique encore la tarification sociale aux étudiants boursiers. Si vous regardez bien la grille, vous verrez que les abonnements les moins chers de France sont à Toulouse. Avec Grenoble, nous sommes les deux villes les moins chères de France et très largement pour les étudiants.

Vous n'avez pas le choix que d'augmenter les tarifs ?

On a le choix de le faire de manière raisonnable. Quel est le corollaire de l'augmentation des tarifs ? C'est l'investissement.

Donc les voyageurs paient la future 3e ligne de métro ?

Vous payez aussi l'augmentation de l'électricité. Vous avez dû vous rendre compte que le ratio de l'augmentation de l'électricité c'est fois dix. Le système toulousain fonctionne largement à l'électricité. Le prix de l'électricité bouge au jour le jour, le ratio c'est 50.000 euros. On est sur des hauteurs financières qui sont très conséquentes. Mais je constate qu'on reste très largement en dessous de l'inflation. Vous savez les gens me demandent beaucoup d'augmenter l'offre, comment fait-on pour augmenter l'offre si on est en dérochage sur les recettes ? Je ne sais pas.

Vous devez aussi amortir les pertes de la crise sanitaire ?

Les recettes annuelles et commerciales représentent environ 100 millions d'euros, on est descendu à moins de 60 millions pendant la période du coronavirus. Donc aujourd'hui Toulouse a regagné largement ses parts de marché, plus vite d'ailleurs que d'autres villes. Pour autant, il faut tenir compte de toutes les données et c'est aussi le prix du ticket.