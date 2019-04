C'est bien un drame passionnel qui a causé la mort des deux policiers municipaux à Avignon

Avignon, France

L'enquête sur la mort des deux policiers municipaux sera bientôt éteinte, car l'auteur est décédé, mais les témoignages et l'autopsie confirment la thèse d'un drame passionnel. La jeune policière venait de terminer son service vendredi dernier, elle avait déposé son arme quand son ex-amant l'a rejointe dans les vestiaires. Les collègues présents ont alors entendu deux coups de feu vers 17h30.

L'autopsie pratiquée mardi confirme que c'est bien la policière qui a été tuée en premier, et que l'auteur du coup de feu, son ex-amant, s'est ensuite suicidé. Les témoignages recueillis depuis quelques jours lors des auditions confortent les résultats. C'est la jeune femme de 32 ans qui avait mis fin à leur histoire et son ex-petit ami, marié et père de famille, ne l'aurait pas supporté.

Avec la mort de ces deux policiers,toute une profession a été touchée, choquée. De nombreux collègues de la police municipale mais aussi de la police nationale seront présents vendredi après-midi à Tarascon pour les obsèques de la jeune policière.