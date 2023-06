"C'est comme si une petite bombe était tombée" témoignent des riverains de Cugnaux après un impact de foudre

Plus aucun département n'est en vigilance aux orages ce jeudi soir mais dans la soirée de mercredi, l a foudre s'est abattue sur un pavillon à Cugnaux , à l'ouest de Toulouse. Un bout du toit a été touché. Une adolescente de 14 ans, qui était seule à la maison et se trouvait dans sa chambre, juste en dessous de l'impact, a eu très peur et mal aux oreilles. Elle a alerté le voisin d'en face qui a prévenu les pompiers. Ils étaient une vingtaine pour éteindre un début d'incendie. La jeune fille va bien mais elle est choquée.

Dans le quartier on se dit que "c'est la faute à pas de chance". La probabilité de voir sa maison frapper par la foudre est très faible. Le phénomène n’en reste pas moins spectaculaire.

Mercredi soir, un homme de 87 ans a lui aussi vu la foudre s'abattre sur sa maison, alors qu'il était dans son salon, à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées.