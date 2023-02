"C'est comme Uber Eats" : les livraisons par drone se multiplient dans les prisons lorraines

En plus des traditionnels colis projetés au-dessus des murs d'enceinte des prisons, les établissements pénitentiaires lorrains doivent désormais composer avec des drones. Pour la première fois, un drone a été retrouvé dans l'enceinte de la prison d'Epinal dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février. À Nancy ou Ecrouves, ces pratiques ont déjà été observées à plusieurs reprises, "c'est presque toutes les semaines", s'alarme Fadila Doukhi, représentante régionale du syndicat pénitentiaire Force Ouvrière.

Ces livraisons par drones sont redoutables, car elles sont beaucoup plus précises. "Les drones vont vraiment aux fenêtres des cellules des détenus qui ont commandé, c'est comme un Uber Eats", décrit la surveillante, "ils se mettent en hauteur avec un fil transparent, comme un fil de pêche très solide et ils livrent, on ne peut pas les voir depuis les miradors". Dernier épisode marquant à la prison de Nancy-Maxéville : dans la nuit de la Saint-Sylvestre, un drone livre de la drogue et un téléphone à Ecrouves, puis arrive à Nancy et livre à nouveau deux détenus. "Il a bien travaillé !", constate un peu amer Fadila Doukhi.

Une réflexion depuis 2017

L'utilisation de ces nouvelles technologies fait craindre aux syndicats la livraison de produits plus dangereux. "On peut imaginer que ce soit plus facile de livrer une arme", s'alarme la syndicaliste. "J'ai peur de trouver un jour une arme en détention qui permette aux détenus des règlements de compte, ou de tuer des personnels de surveillance", insiste-t-elle. Elle réclame l'installation de "filets de protection" et de "brouilleur de drones", avant "un drame".

La direction de la prison rappelle que ce phénomène n'est pas nouveau. "Cela date de 2017, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais il y a un accroissement inquiétant de cette nouvelle technologie", reconnaît Cathy Christophe, la directrice de l'établissement, pour qui "il ne faut pas s'en étonner, cette technologie nous touche aussi dans notre vie privée". Pour elle, la solution de filet n'est pas la bonne, "il faut s'assurer qu'il ne s'effondre pas", soulève-t-elle.

Elle plaide plutôt pour un renforcement de la surveillance humaine et assure qu'un système anti-drones est en expérimentation. "Cette inquiétude est portée par notre direction interrégionale qui va placer Nancy comme établissement prioritaire pour être doté d'un système anti-drones, qui permet de le détecter et de l'arrêter en pleine course", explique-t-elle.