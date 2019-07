"C'est de l'écolo terrorisme" : le dresseur d'ours censé se produire dimanche à Lusignan répond à ses détracteurs

Lusignan, France

La polémique monte à Lusignan : la présence d'un spectacle avec un ours prévu le week-end prochain dans le cadre des journées médiévales suscite de vives réactions. Sur Facebook, beaucoup s'émeuvent que l'on "mette en avant la captivité d'animaux sauvages à des fins de divertissement". 400 courriels de protestation sont arrivés en mairie. Et une pétition exigeant l'annulation de ce type de spectacle circule sur Internet. L'association "Libération Animale 86" appelle même sur les réseaux sociaux à manifester dimanche devant la mairie de Lusignan.

"C'est même pas une dictature, c'est du terrorisme. Quand on menace l'ordre public, des élus, qu'on veut porter plainte contre eux, et qu'on menace des gens comme c'est le cas contre ma famille et moi-même, c'est de l'écolo terrorisme !" rétorque Frédéric Chesneau, habitué de ces vagues d'indignations. "J'espère qu'ils n'auront pas d'autorisation de manifester ou que ce sera très encadré. Ceux qui poussent des cris d'orfrais sont des pauvres gens surexcités, manipulés, persuadés qu'ils vont sauver un pauvre ours maltraité alors que ce n'est pas du tout le cas !"

La mairie de Lusignan indique que le spectacle sera maintenu quoiqu'il arrive.