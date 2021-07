"C'est de la bêtise humaine", dénonce le maire de Narbonne après l'incendie du massif de la Clape

Les images témoignent de la violence de l'incendie. Le massif de la Clape dans l'Aude entre Narbonne et Guissan est noirci par les flammes. Le dernier bilan fait état de 300 hectares de garrigue détruits depuis ce samedi 3 juillet. Le feu est "maitrisé, circonscrit et sous surveillance" selon le sous-préfet de Narbonne. Ce dimanche, la présence des sapeurs-pompiers est encore importante sur le terrain avec une centaine d'hommes mobilisés dont 50 venus de l'Hérault. Les précipitations de la matinée ont aidé les secours.

Au total, 170 personnes ont été évacuées samedi de leur logement et d'un camping à titre préventif. "On est tout de même passé à côté du pire", juge Didier Mouly. Le maire de Narbonne est allé constater l'étendue des dégâts : "c'est très touchant de voir ces paysages ravagés. D'un coup le vent à tourné dans l'après-midi de samedi ce qui veut dire que nous sommes passés à côté du plus grave." Il n'y a pas eu de blessé ce samedi.

Un massif fragile

Le massif de la Clape sépare Narbonne de sa plage. Il s'étend sur plusieurs communes et vient pratiquement touché l'extrême ouest de l'Hérault. "La période de sécheresse que nous visons impact durement le massif parce que la végétation est balayée par le vent d'ouest. Elle est donc pauvre en richesse hydraulique", détaille le maire de Narbonne.

"La moindre étincelle provoque un incendie aussi grave que celui de samedi" - Didier Mouly

Le maire de Narbonne prévient déjà qu'il faudra organiser une large réflexion au sujet de l'amélioration de la protection du massif. "Il faut protéger la Clape, l'aménager pour les accès aux services de secours et en même temps sécuriser l'ensemble des habitations aux alentours", indique Didier Mouly.

Une enquête en cours

L'origine du sinistre qui a détruit 300 hectares de garrigue samedi n'est pas encore connue. Mais une enquête est ouvert et la mairie de Narbonne a déposé plainte. L'une des pistes les plus sérieuses concerne un feu improvisé au milieu de quelques pierres près du parking de l'observatoire, le foyer de l'incendie. "C'est de la bêtise humaine, un peu d'innocence humaine qui est sans doute à l'origine de ce drame", dénonce Didier Mouly.

"Je ne comprends pas comment on peut envisager, comment on peut s'amuser à faire une simple grillade malgré les panneaux d'interdiction dans ce lieu si sec. C'est attristant de voir comment l'être humain ne se rend pas compte de l'évidence" - Didier Mouly