"C'est dramatique" : le monde du secours en montagne en deuil après le crash d'un hélicoptère en Savoie

"C'est dramatique pour le secours en montagne, mais surtout pour les familles" : le monde de la montagne est en deuil ce mercredi matin, suite au crash d'un hélicoptère à Bonvillard (Savoie), à 1 800 mètres d'altitude, ce mardi 8 décembre. Cinq personnes sont mortes. Le pilote de l'appareil, gravement blessé, a été transporté en urgence à Grenoble, où il est hospitalisé. Parmi les passagers de l'hélicoptère se trouvaient notamment deux sauveteurs de la CRS Alpes. France Rocourt, Iséroise et présidente de l'Association nationale des médecins et sauveteurs en montagne (ANMSM) est émue : "Je pense beaucoup à leurs familles, à leurs enfants (...) On est touchés, parce que quelque part on en fait partie de ce monde. Le milieu de la montagne est un milieu extrêmement solidaire (...) ce qu'il fait que quand il y a un problème, on se sent impactés, même si l'on est pas directement concernés".

Le secours en montagne, malheureusement, c'est loin d'être un long fleuve tranquille

L'émotion de France Rocourt est d'autant plus vive qu'elle connaissait l'un des deux CRS qui ont perdu la vie dans le crash. "J'ai travaillé avec lui lorsqu'il était à Grenoble, avant qu'il parte sur Albertville. Il devrait normalement revenir à la fin du Printemps à Grenoble" détaille la présidente de l'Association nationale des médecins et sauveteurs en montagne.