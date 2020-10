"C'est dur à réaliser" : les enseignants de Reims stupéfaits après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine

Le corps enseignant rémois est sous le choc. 24 heures après l'assassinat de leur collègue à Conflans-Sainte-Honorine : un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, âgé de 47 ans, décapité "parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté de croire ou de ne pas croire", précisait vendredi soir le président de la République, Emmanuel Macron.

"Ça amène à se poser des questions sur ce qu'il peut nous arriver"

Yohan Odivart est professeur d'Histoire-Géographie à Reims (Marne). Il a appris la nouvelle par les médias. "C'est un sentiment assez terrible. Un choc. C'est quelque chose qui touche tous les enseignants, en général. Il y a une forme de sidération. C'est vrai que vu qu'on parle d'un professeur d'histoire-géo, forcément, ça amène à se poser des questions sur ce qu'il peut nous arriver", témoigne l'enseignant qui ne veut pas pour autant tomber dans la peur.

Même effroi pour Nicolas Ducornet, également professeur d'histoire-géo à Reims, très ému au moment de témoigner à notre micro. Il reconnaît avoir "eu un moment de déni. On se dit que ce n'est pas possible mais bon devant les faits on ne peut que s'incliner. Je me demande où je suis, dans quelle société est-on arrivé ?"

"J'ai déjà montré ces caricatures, je le referai"

Cet attentat s'est produit au démarrage des vacances scolaires de la Toussaint. Dans leur tête, les enseignants pensent déjà à la rentrée : comment aborder ce drame avec les élèves ? "C'est compliqué. Je ne ferai pas semblant c'est évident, c'est clair qu'on en parlera, comme on a parlé de Charlie Hebdo après les attentats en 2015", explique Nicolas Ducornet.

Il y a cinq ans, après l'attaque de Charlie, Nicolas Ducornet s'était procuré le numéro avec les caricatures de Mahomet pour les montrer aux élèves, ce qu'a fait l'enseignant tué ce vendredi. " Jamais je n'aurai imaginé qu'un enseignant puisse être tué pour ça. Je l'ai fait plusieurs fois et depuis la rentrée on a une spécialité sciences politiques, on aborde le thème État et Religion. J'ai déjà montré ces caricatures, je le referai", martèle le professeur. "Nous ne devons pas céder à la peur et continuer à enseigner la liberté d'expression, à débattre : c'est au programme, ce sont nos valeurs", lance Yohan Odivart.

Un rassemblement en hommage à Samuel Paty est prévu ce dimanche à 15h, autour de la fontaine de la solidarité, sur la place d'Erlon à Reims.