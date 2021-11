"C'est grave ce qu'il se passe" : les élèves choqués après l'agression au lycée Montaigne à Paris

Lycéens et collégiens ne parlaient que de l'agression ce mardi 30 novembre (image d'illustration).

Devant le lycée Montaigne (Paris 6e) ce mardi matin, les élèves ne parlaient que de l'agression d'une professeure par un élève de seconde la veille. Un adolescent de 15 ans a frappé à plusieurs reprises sa professeure de mathématiques en plein cours, dans des circonstances encore floues. "Les pompiers sont ensuite intervenus très rapidement pour la conduire à l’hôpital", indique le rectorat. Elle est ressortie ce lundi soir avec des points de suture. L'agresseur a été arrêté et placé en garde à vue.

Des cartes de soutiens envoyées par les élèves à la victime

"C'est grave ce qu'il se passe, c'est pas normal, c'est violent", réagissent Anaïs et Audrey, des élèves de 3e qui ont eu l'enseignante d'une cinquantaine d'années l'an passé. "Une prof normale, on la respectait", ajoute Léa. Les collégiennes, comme beaucoup d'autres élèves, comptent envoyer une carte pour lui montrer leur soutien. Elles espèrent avoir une heure de vie de classe, pour en discuter avec leur professeur et avoir des informations sur sa santé.

Ce mardi matin, elle sont restées dans le réfectoire pendant que leurs professeurs se réunissaient en cellule d'écoute autour du directeur d'académie. "Une cellule psychologique a été mise en place dès le matin avec un psychologue, deux membres de l’équipe mobile académique de sécurité et la Proviseure vie scolaire. Un deuxième psychologue viendra renforcer l’équipe dès le 30 novembre après-midi", indique le rectorat dans un communiqué.