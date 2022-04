"C'est horrible": l'émotion dans le Périgord noir après la mort de quatre jeunes dans un accident à Bayonne

Dans le village, l'information a vite circulé. Ce samedi après-midi à Carsac-Aillac, presque tous les habitants sont au courant de l'accident mortel qui a tué quatre jeunes périgourdins, quelques heures plus tôt à Bayonne. Sur la grande terrasse du bar-tabac, au centre du village, on s'échange les dernières informations. Parmi les quatre jeunes décédés, deux d'entre eux sont originaires de la commune. "C'est horrible, confie Sylviane, en allant acheter ses cigarettes. Je me mets à la place de leurs parents." Les deux victimes étaient âgées de 20 et 21 ans.

C'est tout le Périgord noir qui est en deuil

Ils ont grandi dans le village, ont fréquenté l'école primaire. "C'est touchant de se dire que ce sont deux jeunes de chez nous", poursuit Agnès, assise en terrasse. Les deux jeunes étaient en week-end à Bayonne pour la foire au jambon, un événement festif dans le Pays Basque. "C'est une génération qui a connu le covid pendant deux ans, ils ont été privés de beaucoup de choses, ils voulaient profiter, philosophe le maire de la commune, Patrick Bonnefon. C'est une tragédie immense, ce n'est pas normal de partir joyeux et d'endeuiller quatre familles." La bande de copains venaient tous du Périgord noir. L'un d'entre eux est originaire de Saint-André d'Allas, à quelques kilomètres de là. "C'est tout le Périgord noir qui est en deuil", assure l'édile.

Des habitants émus

La voiture des quatre amis a percuté un palmier de plein fouet, à 5h du matin sur une grande artère dans le centre-ville de Bayonne. "On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé mais c'est sûr que c'est troublant", confie Léo, 17 ans, attablé en terrasse avec ses amis. "Ca aurait pu être nous, renchérit Benoît, assis à côté. On se dit qu'on aura bientôt notre voiture nous aussi, ils n'ont que trois ans de plus que nous. Ce sont des vies gâchées."

A la sortie du village, sur l'immense terrain de pétanque, les habitués ont aussi entendu parler de l'accident. "On s'identifie forcément, on a des enfants du même âge, avoue l'une d'entre eux, qui les connait. C'étaient des chouette gamins." Le maire prévoit d'organiser une réunion rapidement pour préparer la suite : "nous aurons des obsèques à la mesure de cet événement dramatique."