"C'est inacceptable" : des insultes tagguées sur le chantier de la mosquée de Talence

Des tags orduriers ont été retrouvés sur les murs du chantier de la mosquée de Talence, ce mercredi après-midi. L'Association des musulmans de Talence compte porter plainte ce jeudi. Le maire, Emmanuel Sallaberry, parle de messages "islamophobes", qu'il "condamne avec la plus grande des fermetés."

"Stop avec vos mosquées." C'est l'une des inscriptions ordurières retrouvées ce 21 avril sur le chantier de la mosquée de Talence. Un acte "raciste et islamophobe" pour Mohamed Boultam, le président de l'Association musulmane de Talence.

"Voir ces inscriptions et ces dessins sur un lieu de culte, c'est très difficile à surmonter. D'autant que c'est un lieu de passage, avec des familles et des enfants ... C'est inacceptable", renchérit Mohamed Boultam, qui compte porter plainte ce jeudi. Le président de l'Association musulmane de Talence, propriétaire du terrain sur lequel se construit la future mosquée, appelle également "tout le monde au calme. C'est un acte de provocation pour semer le désordre dans le quartier et la commune, sachant qu'elle est très paisible. Il faut laisser la police faire son travail." Des empreintes ont par ailleurs été prélevées dès ce mercredi par la police scientifique.

Dans un message publié sur Facebook, le maire de Talence Emmanuel Sallaberry qualifie les tags de "messages islamophobes et homophobes." L'élu affirme condamner "avec la plus grande des fermetés cet acte contraire aux libertés fondamentales et aux valeurs de notre République." Emmanuel Sallaberry promet également un renforcement de la surveillance du chantier, notamment par la police municipale.

Des tags orduriers retrouvés sur le chantier de la mosquée de Talence, le 21 avril 2021 - Document remis