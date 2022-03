"C'est inacceptable" les pompiers choqués des accusation sur leur travail pendant la manifestation à Bastia

"C'est une attaque sans précédent". Hyacinthe Vanni est furieux. "Comment on peut remettre en cause notre intégrité? C'est intolérable", s'emporte le président du service d'incendie et de secours de Haute-Corse ce mardi 15 mars. La veille, David Le Bars, le secrétaire général du Syndicat des commissaires de la Police nationale a accusé les pompiers de Bastia d'avoir refusé de porter secours aux policiers blessés pendant la manifestation en soutien à Yvan Colonna.

Des propos tenus sur CNews

"On ne laisse pas des policiers ou des gendarmes au tapis parce qu'on a des affinités avec des manifestants alors qu'on est pompier", a déclaré le syndicaliste sur le plateau de CNews. Avant d'ajouter : "secourir un policier ou un gendarme, ce n'est pas pactiser avec l'État français si c'est ça leur problème. C'est assurer sa mission de secours. La politique doit passer après"

"C'était une journée éprouvante"

Le commandant Baldovini était en charge des opérations de secours dimanche. Il dénonce des propos "injustes et infondés". "La réalité, c'est que nous avons été amenés à intervenir à de nombreuses reprises de façon simultanée la plupart du temps et sur des sites différents, tantôt pour du secours à personne, tantôt pour des incendies", développe-t-il. Une cinquantaine de personnes ont pu être soignées sur place, mais il a fallu transporter une soixantaine de personnes plus gravement atteintes.

"C'était une journée éprouvante pour laquelle nous nous sommes beaucoup engagés, la plupart du temps dans des conditions difficiles d'un point de vue de la sécurité. C'est ce qui rend encore plus insupportable de tels propos", regrette-t-il.

Des interventions compliquées

"Il y a une doctrine dans ce type de manifestations", abonde le colonel Pieri, directeur du service incendie de Haute-Corse. "Quand on prend en charge plusieurs victimes en même temps sur des sites différents, même si on a les moyens nécessaires, ces moyens peuvent être déjà engagés sur d'autres sites, ou bien les sites sur lesquels on doit intervenir peuvent être difficiles d'accès. Quand on ne connaît pas ces intervention, on peut penser que cela prend du temps", explique-t-il. Avant d'ajouter, comme tous ses confrères : "quelques soit les blessures, on ne regarde pas si c'est des forces de l'ordre ou des manifestants."

Des suites judiciaires ?

Dans un communiqué, publié ce mardi, Hyacinthe Vanni précise qu'il se réserve le droit de porter plainte pour diffamation.