Il reste moins de 1 000 fêtards au teknival de Sainte-Montaine, les gendarmes du Cher toujours présents

Heure après heure, les participants au teknival sur la commune de Sainte-Montaine, dans le Cher, quittent les lieux. À 16 heures, moins de 1 000 fêtards sont encore présents sur le site selon les informations communiquées par le préfet. Les départs vont encore s'écouler sur plusieurs heures et peut-être même plusieurs jours afin d'assurer la sécurité de tous. Au total, 46 infractions pour alcoolémie et stupéfiants ont été relevées par les forces de l'ordre.

Au plus fort de l'événement, on a compté jusqu'à 4 000 voire 5 000 participants. Les gendarmes du Cher sont toujours sur place pour effectuer des contrôles anti-drogues et d'identité.