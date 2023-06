"C'est injuste pour moi" : après une nuit de tensions à Pessac, une famille découvre son restaurant détruit

Une dizaine de commerces touchés et des voitures incendiées. Au lendemain d'une nouvelle nuit de tensions dans la commune de Pessac, les habitants ont découvert l'ampleur des dégâts, vendredi 30 juin. Mais aussi les commerçants, à l'instar de Mekyousas, restauratrice qui a ouvert au mois de mars avec son mari "Regal Angkor", établissement de spécialités cambodgiennes.

"Les mots me manquent, à part dire que je suis choquée"

Ce vendredi matin, les pessacais découvrent le bal des pompiers et ouvriers qui commencent à réparer les dégâts de la nuit dernière. La plateforme des services publics située rue de l'Horloge a entièrement été ravagée par les flammes. Le restaurant de Mekyousas, qui touchait le bâtiment a lui aussi, été partiellement détruit.

La restauratrice n'était pas là cette nuit. Elle a constaté les dégâts en arrivant ce matin : "J'ai vu que l'on avait cassé les vitrines, et le rideau métallique. Le plafond s'est cassé aussi". Choquée, elle a du mal à trouver ses mots : "Avec mon mari, on avait fait tous les travaux nous-mêmes, on n'a pas engagé d'artisans. C'est comme si on avait détruit tout notre travail" ajoute-t-elle.

Cela faisait seulement trois mois que son restaurant était ouvert : "Les mots me manquent, à part dire que je suis choquée. C'est plus fort que la tristesse, c'est terrible". Elle conclut : "Je tiens à dire à la personne qui a fait ça que je trouve que c'est injuste pour moi. Je n'ai rien fait, je n'ai rien demandé, et je dois quand même fermer mon restaurant, je ne peux plus continuer mon activité".

De ce qu'on lui aurait expliqué, la fermeture de son restaurant pourrait durer un an.