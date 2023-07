"C'est insupportable" : les parents de Quentin, mort noyé au Teich il y a 5 ans, attendent toujours un procès

Ce 2 juillet marque le triste anniversaire de la mort de Quentin. En 2018, lors d'une sortie au Teich dans le bassin d'Arcachon encadrée par l'IEM de Talence (Institut d'éducation motrice), dont le jeune homme faisait partie, il trouvera la mort des suites d'une noyade. Alors qu'il souffrait d'épilepsie silencieuse, nécessitant donc une surveillance accrue, les accompagnateurs l'ont laissé aller à l'eau sans encadrement. Cela fait cinq ans que la famille espère que justice soit faite. L'avocat déplore la lenteur d'action du parquet, et souhaite l'ouverture d'un procès au plus vite.

ⓘ Publicité

Un enfer au quotidien

Cinq années de souffrances. Pour Laurence Ruot, la mère de Quentin, l'attente insoutenable et l'espoir de l'ouverture d'un procès sont devenus un véritable enfer au quotidien : "On essaye de survivre et d'encaisser la lenteur de la justice. On a l'impression de tourner en rond" déplore-t-elle. Elle ajoute : "Mon mari et moi-même prenons depuis cinq ans des anti-dépresseurs et des somnifères. On ne sait pas encore combien de temps on va supporter tout ça".

Mais pas question de lâcher l'affaire malgré la souffrance que cela implique. Tant que justice ne sera pas faite, le combat ne sera pas terminé : "J'estime que Quentin ne pourra trouver du repos que le jour où justice sera faite. On est prêts à attendre encore si c'est pour faire que tous les responsables de sa mort soient punis et reconnus comme coupables" conclue-t-elle.

loading

Un dossier qui bloque

Depuis 2018, trois personnes ont été mises en examen : deux éducatrices, ainsi que l'IEM de Talence (représenté par son directeur). La juge d'instruction avait décidé, en 2021, de mettre fin à cette information judiciaire. Mais pour l'avocat de la famille, Me Benoît Ducos-Ader, il y avait bien une erreur dans le dossier : "On ferraille avec le procureur et la juge d'instruction pour rectifier des erreurs et ainsi procéder à d'autres mises en examen".

La plus flagrante selon lui, c'est que l'Institut d'éducation motrice de Talence n'a pas la personnalité juridique. Celle-ci revient à l'APF France Handicap, première association française de défense et de représentation des personnes en situation de handicap. C'est cette association nationale qui pilote le réseau des IEM, et donc celui de Talence. L'avocat a donc demandé un supplément d'information afin de mettre en examen l'APF. Une étape qui prend du temps, mais qui résulte d'erreurs du parquet, selon l'avocat : "On attend que le parquet se réveille et fasse quelque chose pour enfin terminer ce dossier".

Trois personnes ont, pour le moment, "échappé aux poursuites". L'avocat a donc réitéré sa demande de mise en examen du directeur de l'IEM de Talence, de toutes les personnes qui étaient sur les lieux du drame et censées surveiller les enfants, ainsi et surtout de l'APF, par une lettre envoyée à la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux en charge du dossier.

Pour le moment, il est encore difficile d'avoir une échéance concrète de l'avancée du dossier. Un nouveau juge prendra le dossier à partir du mois de septembre, "et qui j'espère, nous permettra d'aller jusqu'au bout", avance Me Benoît Ducos-Ader.